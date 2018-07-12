В ДНР выступили против привлечения НАТО к миротворческой миссии ООН

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны НАТО по вопросу размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса.

"Донбасс негативно к этому (к вовлечению Киевом НАТО к вопросу размещения миротворцев в Донбассе — ред.) относится. Наша позиция по миротворцам не меняется", — сказал Пушилин.

Он отметил, что позиция ДНР в этом вопросе неизменна — ввод миротворческого контингента возможен только в виде охранной миссии наблюдателей ОБСЕ . «Мы не удивлены желаниям Киева использовать любые варианты, чтобы зачистить Донбасс — с помощью контингента ООН, войск НАТО, других каких-то образований. Но то, что Киев не оставляет надежд силовым способом завершить этот конфликт — это факт», — заявил Пушилин.

Полпред ДНР добавил, что на данный момент в Совбезе ООН зарегистрировано только одно предложение по миротворческому контингенту — только резолюция России . «Никаких ответов, правок, предложений, встречных предложений нет ни от одной из стран. Есть много разных заявлений, которые противоречат друг другу, как, впрочем, и заявление сейчас президента Украины. Но пока это лишено под собой основания», — сказал Пушилин.