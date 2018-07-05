Захарова посоветовала Порошенко открыть консульство в Крыму

"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства. Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности", — передает ТАСС выступление Захаровой на брифинге.

Против такого варианта, по мнению Марии Захаровой, у России никаких возражений быть не может.

"Это нормальная дипломатическая практика. Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг", — подытожила она.