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Захарова посоветовала Порошенко открыть консульство в Крыму
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Захарова посоветовала Порошенко открыть консульство в Крыму 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Единственный способ поднять в Севастополе желто-синий флаг — это открыть там консульство Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на неоднократные обещания Петра Порошенко «вернуть Крым».
"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства. Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности", — передает ТАСС выступление Захаровой на брифинге.
Против такого варианта, по мнению Марии Захаровой, у России никаких возражений быть не может.
"Это нормальная дипломатическая практика. Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг", — подытожила она.
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