Захарова посоветовала Порошенко открыть консульство в Крыму 

Единственный способ поднять в Севастополе желто-синий флаг — это открыть там консульство Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на неоднократные обещания Петра Порошенко «вернуть Крым».
"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Порошенко, видимо, имеет ввиду открытие генерального консульства. Вижу, что президент Украины движется в направлении большей реалистичности", — передает ТАСС выступление Захаровой на брифинге.
Против такого варианта, по мнению Марии Захаровой, у России никаких возражений быть не может.
"Это нормальная дипломатическая практика. Мы к этому готовы. Пусть направляют документы, открывают генконсульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг", — подытожила она.