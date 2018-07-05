Ещё
Захарова назвала условие поднятия флага Украины над Севастополем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова назвала условие поднятия флага Украины над Севастополем 

Вести.Ru 5 июля 2018
Петр Порошенко может поднять украинский флаг над Севастополем, когда откроет генеральное консульство в этом российском городе — так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала соответствующее желание украинского президента, передает РИА Новости.
Захарова выразила недоумение вызванным заявлением Порошенко резонансом и негативными откликами. Она считает, что украинские лидер «движется в направлении большей реалистичности».
"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства", — заявила Захарова.
1 июля Порошенко, поздравляя личный состав ВМС с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины.
Вести.Ru: последние новости
Путин знает, как общество реагирует на пенсионную реформу Песков не стал комментировать новость о звании Героя России для Кириенко Жириновский поспорил с Грудининым на клубнику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду14
Савченко избили в Киеве44
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство93
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение