Захарова назвала условие поднятия флага Украины над Севастополем 

Петр Порошенко может поднять украинский флаг над Севастополем, когда откроет генеральное консульство в этом российском городе — так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала соответствующее желание украинского президента, передает РИА Новости.
Захарова выразила недоумение вызванным заявлением Порошенко резонансом и негативными откликами. Она считает, что украинские лидер «движется в направлении большей реалистичности».
"Заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства", — заявила Захарова.
1 июля Порошенко, поздравляя личный состав ВМС с профессиональным праздником, заявил, что в Севастополе будет поднят флаг Украины.