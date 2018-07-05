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Киев готов обменять еще 13 россиян
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Киев готов обменять еще 13 россиян 

BFM.RU 5 июля 2018
Украина готова расширить список заключенных, которых Киев готов обменять на содержащихся в России украинских граждан. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает ТАСС.
Ранее украинская сторона заявляла о готовности обменять 23 россиян на украинцев, осужденных в РФ.
По словам Геращенко, проверка показала, что в списке граждан, которых хотела посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, были заключенные, которые признали, что у них есть или российское, или двойное гражданство.
Среди россиян, в частности, Геращенко назвала главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, экс-замминистра спорта Крыма Фаруха Камалова, бывшего главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, координатора движения «Волонтеры Победы» Елену Юревич (Одновол) и других.
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