Захарова: исполнилось 50 дней с момента ареста Вышинского

"Сегодня исполнилось 50 дней с момента ареста главного редактора компании, которая так или иначе является партнером МИА «Россия сегодня» — РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Я напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене… Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи, снятия с него всех возмутительных своей лживостью обвинений", — сказала Захарова.