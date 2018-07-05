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Захарова: исполнилось 50 дней с момента ареста Вышинского
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Захарова: исполнилось 50 дней с момента ареста Вышинского 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от властей Украины немедленно освободить главу портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».
"Сегодня исполнилось 50 дней с момента ареста главного редактора компании, которая так или иначе является партнером МИА «Россия сегодня» — РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Я напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене… Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи, снятия с него всех возмутительных своей лживостью обвинений", — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, получивший в России срок по статье «терроризм», может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами.
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