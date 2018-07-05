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Захарова призвала прекратить «химические интриги»
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МИД призвал Британию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: RT на русском
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала правительство Великобритании прекратить интриги с химическими отравляющими веществами.
«Призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с отравляющими химическими веществами и прекратить чинить препятствия расследованию того, что случилось с российскими гражданами на территории Великобритании», — заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Ранее представитель ведомства заявила, что Москва призывает правоохранительные органы Великобритании начать взаимодействие по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.
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