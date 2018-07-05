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Захарова: РФ будет защищать сотрудничество с Ираном от экстерриториальных санкций
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Захарова: РФ будет защищать сотрудничество с Ираном от экстерриториальных санкций 

ТАСС 5 июля 2018
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Москва намерена защищать сотрудничество с Тегераном от воздействия экстерриториальных санкций. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в предстоящем 6 июля в Вене заседании Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Подтверждаем готовность выполнять обязательства РФ, пока это делают остальные участники, и предпримем все усилия для сохранения и поддержания устойчивости СВПД, — сказала дипломат. — Намерены продолжать развитие торгово— экономического взаимодействия с Ираном, будем защищать наше сотрудничество с Ираном от воздействия экстерриториальных санкций. Необходимые для этого механизмы у нас имеются".
Она сообщила, что на полях заседания запланированы двусторонние встречи Лаврова с коллегами.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.
В свою очередь лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.
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