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МИД прокомментировал продление европейских санкций
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МИД прокомментировал продление европейских санкций против России 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Приняв решение о продлении санкций против РФ, Евросоюз вновь упустил возможность переосмысления своих внешнеполитических подходов в отношении Москвы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 28-29 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении санкций в отношении России.
"Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран-членов ЕС политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении", — сказала Захарова.
По ее словам, Москва сожалеет, что странам-членам ЕС вновь не хватило решимости признать искусственный характер увязывания всего комплекса отношений Россия-ЕС с полным выполнением минских соглашений, выполнение которых блокирует Киев.
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