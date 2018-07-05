МИД прокомментировал продление европейских санкций против России

Она напомнила, что 28-29 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении санкций в отношении России.

"Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран-членов ЕС политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении", — сказала Захарова.

По ее словам, Москва сожалеет, что странам-членам ЕС вновь не хватило решимости признать искусственный характер увязывания всего комплекса отношений Россия-ЕС с полным выполнением минских соглашений, выполнение которых блокирует Киев.