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Радио «Свобода» оштрафовали на 100 тысяч
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«Радио Свобода» оштрафовали на сто тысяч рублей 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Мировой участок 423 Тверского суда Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей "Радио Свобода", не предоставившее органам власти информацию в соответствии со статусом "иностранного агента", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
"Суд признал "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сказала Дзюрко.
Она уточнила, что административное дело было заведено по статье 19.7.5-2 "Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента". Максимальная санкция статьи составляет до 300 тысяч рублей штрафа.
Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
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