МИД посоветовал Лондону подумать о безопасности граждан внутри страны

Властям Великобритании следовало бы подумать об обеспечении безопасности граждан внутри страны, вместо того, чтобы переживать о болельщиках на ЧМ-2018, заявили в МИД

Заявление МИД сделал после инцидента с отравлением мужчины и женщины в Эймсбери, передает РИА «Новости»

Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил «глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании», прокомментировав отравление в Эймсбери.

МВД Великобритании заявили, что, согласно предварительным данным, Россия не причастна к инциденту.

Напомним, в среду в городе Эймсбери, который находится примерно в 10 километрах от Солсбери, были обнаружены два человека, которые, скорее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».

Напомним, в декабре 2017 года глава британской федерации болельщиков Кевин Майлз предупредил фанатов, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, об опасности нападения голодных медведей, которых насчитывается около 70 тысяч.