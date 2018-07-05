МИД России дал совет Лондону

Властям Великобритании следовало бы подумать об обеспечении безопасности граждан внутри страны, вместо того, чтобы переживать о болельщиках на ЧМ-2018, заявили в МИД.
Заявление МИД сделал после инцидента с отравлением мужчины и женщины в Эймсбери, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил «глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании», прокомментировав отравление в Эймсбери.
В МВД Великобритании заявили, что, согласно предварительным данным, Россия не причастна к инциденту.
Напомним, в среду в городе Эймсбери, который находится примерно в 10 километрах от Солсбери, были обнаружены два человека, которые, скорее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».
Напомним, в декабре 2017 года глава британской федерации болельщиков Кевин Майлз предупредил фанатов, собирающихся посетить чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, об опасности нападения голодных медведей, которых насчитывается около 70 тысяч.
В октябре 2017 года глава подразделения британской полиции, отвечающей за безопасность на футбольных матчах Марк Робертс заявил, что английским фанатам следует быть осторожными во время чемпионата мира 2018 года из-за существующей в России проблемы с футбольными хулиганами.