В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о «готовности» России перейти «красную линию»

По словам сенатора, подобные заявления со стороны украинских политиков звучат с 2014 года.

«К аналогичным случаям мы можем отнести так называемое «дело Скрипалей». Суть никого не интересует, людям важно, кто произносит ту или иную фразу», — отметил Клинцевич.

Ранее Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину.