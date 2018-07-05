В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о «готовности» России перейти «красную линию» 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о «готовности» России перейти «красную линию».
По словам сенатора, подобные заявления со стороны украинских политиков звучат с 2014 года.
«К аналогичным случаям мы можем отнести так называемое «дело Скрипалей». Суть никого не интересует, людям важно, кто произносит ту или иную фразу», — отметил Клинцевич.
Ранее Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину.
В июне член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о полуострове.