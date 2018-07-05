Ещё
Захарченко опроверг информацию о переговорах с Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарченко опроверг информацию о переговорах с Порошенко 

РИА Новости 5 июля 2018
ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республик Александр Захарченко опровергает заявление экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о якобы переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.
Ранее Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты Украины в 2019 году, заявила, что Порошенко якобы ведет переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, чтобы ввести военное положение и остаться у власти на второй срок. Во время военного положения в стране не могут проводиться выборы.
"У Юлии Тимошенко богатое воображение. Порошенко и вообще киевская власть ни на явном, ни на тайном уровне не выходили на контакт с нами", — сказал Захарченко РИА Новости.
По его мнению, для эскалации конфликта президенту Украины не нужны переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, а прямой диалог с Киевом — дело будущего. «Это будет диалог не о начале, а о прекращении войны и будущих принципах мирного сосуществования», — подчеркнул Захарченко.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве40
Москва ушла под воду14
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение