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В Крыму оценили перспективу переименования Республики
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В Крыму оценили перспективу переименования Республики 

РИА Новости Крым 5 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида», депутат Госсовета РК Иван Шонус считает весьма перспективной инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Таврида. Об этом он заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
"Какая может быть перспектива у того названия, которое действительно исторически принадлежит полуострову?.. " — риторически заметил он.
Шонус напомнил, что полуостров называется Крымом, «а остальное время назывался Тавридой».
"Есть все материальные исторические памятники, подтверждающие это. Екатерина Вторая в своем манифесте (о вхождении Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи — ред.) упоминает о том, чтобы присоединить Крым как таврическую губернию. И Крым в царской России назывался Тавридой", — пояснил глава автономии крымских греков.
Кроме того, по его мнению, переименование Крыма позволит «избавиться от различных поползновений со стороны стран Запада, которые какие-то претензии имеют к Республике Крым как к российскому субъекту».
"Это (переименование Крыма — ред.) даст только позитивный момент для развития нашего полуострова. И есть такие прецеденты, как Северная Осетия (Алания) , Якутия (Соха). Почему в Крыму не может восторжествовать историческая справедливость и он не может называться «Республика Крым — Таврида»?.. " — заметил Шонус.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее региональная национально-культурная автономия греков РК выступила с инициативой включить в название Республики Крым приставку «Таврида».
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