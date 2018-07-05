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Посольство РФ в Вене заявило «решительный протест»
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Российские дипломаты выразили протест из-за осквернения памятника в Вене 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Посольство России в Австрии заявило решительный протест в связи с осквернением мемориала советским воинам в Вене.
«Черной краской облит фасад памятника, а также возложенные к нему цветы. Заявляем решительный протест! Это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом», — приводит сообщение посольства РИА «Новости».
Отмечается, что посольство уже связалось с австрийскими властями.
Ранее в четверг в российском посольстве в Австрии сообщали, что мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены осквернили вандалы.
Это уже не первый акт вандализма по отношению к памятнику. Подобные случаи зафиксированы в марте и январе этого года. Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии, требуя принять срочные меры по устранению причиненного ущерба и наказанию ответственных.
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