Посольство РФ в Вене заявило «решительный протест»

Российские дипломаты выразили протест из-за осквернения памятника в Вене

Посольство России Австрии заявило решительный протест в связи с осквернением мемориала советским воинам в Вене

«Черной краской облит фасад памятника, а также возложенные к нему цветы. Заявляем решительный протест! Это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом», — приводит сообщение посольства РИА «Новости».

Отмечается, что посольство уже связалось с австрийскими властями.

Ранее в четверг в российском посольстве в Австрии сообщали, что мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены осквернили вандалы.