Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль

В Кремле назвали тревожными сообщения об инциденте в Эймсбери

Москве считают тревожными сообщения об инциденте в британском Эймсбери, где двое местных жителей были госпитализированы в критическом состоянии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Это очень тревожные новости. Безусловно, они вызывают глубокую обеспокоенность и в связи с подобными проявлениями уже неоднократными в Великобритании», — сказал Песков. Он добавил, что в Москве обеспокоены повторяющимся использованием в Европе подобных веществ. «Хотя, с другой стороны, мы не располагаем информацией, какие вещества, собственно, использовались, как использовались», — добавил пресс-секретарь президента. 4 июля появились данные о том, что два человека находятся в критическом состоянии в британском Эймсбери. По данным полиции, они могли быть отравлены тем же веществом, которое использовалось против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.