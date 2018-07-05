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Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
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В Кремле назвали тревожными сообщения об инциденте в Эймсбери 

RT на русском 1 час назад
В Москве считают тревожными сообщения об инциденте в британском Эймсбери, где двое местных жителей были госпитализированы в критическом состоянии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это очень тревожные новости. Безусловно, они вызывают глубокую обеспокоенность и в связи с подобными проявлениями уже неоднократными в Великобритании», — сказал Песков.
Он добавил, что в Москве обеспокоены повторяющимся использованием в Европе подобных веществ.
«Хотя, с другой стороны, мы не располагаем информацией, какие вещества, собственно, использовались, как использовались», — добавил пресс-секретарь президента.
4 июля появились данные о том, что два человека находятся в критическом состоянии в британском Эймсбери. По данным полиции, они могли быть отравлены тем же веществом, которое использовалось против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском: последние новости
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