Верховная Рада отложила назначение нового Центризбиркома

Об этом сообщает LB.ua.

Вопрос о назначении и увольнении членов ЦИК глава ВРУ Андрей Парубий поставил в ходе утреннего голосования, однако его поддержали 189 депутатов, что недостаточно.

«Мы видим, что нет голосов для рассмотрения вопроса формирования новой ЦИК… Таким образом, мы не можем войти в процесс рассмотрения этого важного вопроса», — указал Парубий.

Он также рассказал, что вчера главы ряда парламентских фракций сообщили ему, что не готовы рассматривать данный вопрос.

«Отставка действующей комиссии и реформирование новой может привести к коллапсу подготовки к выборам», —заявил Парубий.

При этом ранее представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявляла, что сегодня Верховная Рада сегодня назначит новый состав ЦИК Украины.

Как заявил в комментарии LB.ua заместитель главы профильного Комитета ВР по вопросам правосудия Леонид Емец , скорее всего, вопрос формирования ЦИКа поднимут осенью.

При этом кандидатуры на должности новых членов ЦИК президент Украины Петр Порошенко подал еще 5 февраля.

В то же время, некоторые партии — в первую очередь оппозиционные — указали, что среди предлагаемых членов Центризбиркома непропорционально мало оппозиционеров.