Верховная Рада отложила назначение нового Центризбиркома 

Об этом сообщает LB.ua.
Вопрос о назначении и увольнении членов ЦИК глава ВРУ Андрей Парубий поставил в ходе утреннего голосования, однако его поддержали 189 депутатов, что недостаточно.
«Мы видим, что нет голосов для рассмотрения вопроса формирования новой ЦИК… Таким образом, мы не можем войти в процесс рассмотрения этого важного вопроса», — указал Парубий.
Он также рассказал, что вчера главы ряда парламентских фракций сообщили ему, что не готовы рассматривать данный вопрос.
«Отставка действующей комиссии и реформирование новой может привести к коллапсу подготовки к выборам», —заявил Парубий.
При этом ранее представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявляла, что сегодня Верховная Рада сегодня назначит новый состав ЦИК Украины.
Как заявил в комментарии LB.ua заместитель главы профильного Комитета ВР по вопросам правосудия Леонид Емец, скорее всего, вопрос формирования ЦИКа поднимут осенью.
При этом кандидатуры на должности новых членов ЦИК президент Украины Петр Порошенко подал еще 5 февраля.
В то же время, некоторые партии — в первую очередь оппозиционные — указали, что среди предлагаемых членов Центризбиркома непропорционально мало оппозиционеров.
Обновления состава ЦИК от Украины требуют в том числе и зарубежные партнеры. В частности, об этом заявляла посол США Мари Йованович.