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Песков: Кремль пока не получил ответа от КНДР по приезду Ким Чен Ын на ВЭФ
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Песков: Кремль пока не получил ответа от КНДР по приезду Ким Чен Ын на ВЭФ 

ТАСС 5 июля 2018
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия не ждет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре президента США Дональда Трампа, но не исключает участия лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Пока окончательного подтверждения нет", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подтвердилась ли встреча на ВЭФ главы российского государства Владимира Путина с Ким Чен Ыном. Он напомнил, что Москва приглашала лидера КНДР посетить Россию. «Пока еще сторона КНДР не определилась, как только будет ясность, мы об этом объявим», — пообещал представитель Кремля.
При этом он заверил: «Уровень представительства на Восточном экономическом форуме будет весьма высоким». На уточняющий вопрос, будет ли во Владивостоке президент США, Песков заявил: «Трамп нет, Трамп не ожидается во Владивостоке». Кремль и Белый дом ранее объявили, что саммит Путин-Трамп пройдет 16 июля в Хельсинки.
Восточный экономический форум намечен на 11-13 сентября. Ранее Путин пригласил в качестве почетного гостя на ВЭФ президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. Также о намерении приехать во Владивосток заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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