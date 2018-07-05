Ещё
Лондон не представил доказательств по «делу Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: Лондон не представил доказательств обвинений по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон так и не представил никаких доказательств голословных обвинений в адрес России по "делу Скрипалей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков.
"Никаких сколь-нибудь убедительных доказательств голословных обвинений России в причастности к этому с Британской стороны так и не было представлено. Вы знаете, что российская сторона с самого начала предлагала британским визави совместное расследование, и это предложение осталось без какого-либо ответа", — отметил он.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия неоднократно предлагала Великобритании оказать всю необходимую помощь в расследовании дела Скрипаля и просила допустить ее к материалам расследования, однако никаких ответов из Лондона до сих пор нет.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве37
Москва ушла под воду12
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение