Лондон не представил доказательств по «делу Скрипалей»

Лондон так и не представил никаких доказательств голословных обвинений в адрес России по "делу Скрипалей", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков.
"Никаких сколь-нибудь убедительных доказательств голословных обвинений России в причастности к этому с Британской стороны так и не было представлено. Вы знаете, что российская сторона с самого начала предлагала британским визави совместное расследование, и это предложение осталось без какого-либо ответа", — отметил он.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия неоднократно предлагала Великобритании оказать всю необходимую помощь в расследовании дела Скрипаля и просила допустить ее к материалам расследования, однако никаких ответов из Лондона до сих пор нет.