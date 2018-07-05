Встреча России, Украины и Еврокомиссии по газу пройдет 17 июля в Берлине

"Семнадцатого числа (июля. — Прим. ред.) в Берлине", — сказал Новак, отвечая на вопрос о дате и месте встречи.

Он сообщил, что в настоящее время повестка встречи и состав участников формируется, проходят необходимые консультации.

В июне информагентство УНИАН со ссылкой на "Нафтогаз" сообщило, что украинская компания предлагает российскому "Газпрому" обсудить условия транзита газа через территорию Украины после завершения действующего договора в инициированном Еврокомиссией трехстороннем формате.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск проекта газопровода «Северный поток-2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС , и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.