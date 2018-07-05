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Встреча России, Украины и Еврокомиссии по газу пройдет 17 июля в Берлине
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Встреча России, Украины и Еврокомиссии по газу пройдет 17 июля в Берлине 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Трехсторонняя встреча по газу России, Украины и Еврокомиссии пройдет 17 июля в Берлине, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Семнадцатого числа (июля. — Прим. ред.) в Берлине", — сказал Новак, отвечая на вопрос о дате и месте встречи.
Он сообщил, что в настоящее время повестка встречи и состав участников формируется, проходят необходимые консультации.
В июне информагентство УНИАН со ссылкой на "Нафтогаз" сообщило, что украинская компания предлагает российскому "Газпрому" обсудить условия транзита газа через территорию Украины после завершения действующего договора в инициированном Еврокомиссией трехстороннем формате.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин сообщил, что запуск проекта газопровода «Северный поток-2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.
В апреле председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что «Газпром» никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.
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