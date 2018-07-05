Ещё
Рада призвала ЕС усилить давление на РФ для освобождения украинских заключенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рада призвала ЕС усилить давление на РФ для освобождения украинских заключенных 

ТАСС 5 июля 2018
КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Парламент Украины призвал Европейский союз усилить давление на РФ для освобождения украинских заключенных. Соответствующее заявление приняла в четверг Верховная рада при поддержке 233 депутатов.
"Призываем усилить международное давление на Российскую Федерацию по незамедлительному и безусловному освобождению всех незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, которые заключены в тюрьмы по политическим мотивам", — подчеркивается в заявлении. Кроме того, Рада настаивает на «освобождении заложников», которые удерживаются на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе.
Украинские парламентарии заявили также о необходимости давления на РФ в Совете безопасности ООН в вопросе миротворческой миссии в Донбассе. «Подчеркиваем необходимость дальнейшего давления на РФ для получения ее согласия в Совбезе ООН на размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, прежде всего вдоль украинско-российской государственной границы».
ТАСС: последние новости
Песков: в Кремле не проводят исследований о повышении внимания общества к реформам Кабмин постановил создать ТОР "Заречный" в Пензенской области МИД РФ призвал международное сообщество присоединиться к разминированию в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве40
Москва ушла под воду14
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение