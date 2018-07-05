В СФ оценили заявление сенатора о «драконовских мерах»

В Совфеде оценили заявление американского сенатора о «драконовских мерах» в отношении России

По словам Косачёва, для Соединённых Штатов очень важна их история с выборами — и прошедшими, и предстоящими в ноябре.

«Сегодняшнее интервью ещё раз подтверждает, что для американской делегации это центральная тема. Для нас была неприемлемой постановка вопроса в таком жанре: «Вы совершенно точно вмешивались в наши выборы прежде, но не должны вмешиваться в них впредь», — сказал российский сенатор.

Он отметил, что Россия не вмешивалась в американские выборы и не намерена делать это и впредь, а обвинения на этот счёт считает голословными.

Встречу с делегацией конгресса США Косачёв охарактеризовал как «обмен фактами» по основным темам без конкретных договорённостей.

«Наши американские коллеги вели себя вполне корректно, обозначали принципиальные точки несовпадения позиций. В этом нет ни для кого секрета, но тем не менее, они старались выслушивать аргументы российской стороны, которые им, очевидно, до этого никто не излагал», — заявил он.

Косачёв добавил, что говорить в любом случае лучше, чем молчать или обмениваться монологами.

Ранее сенатор Кеннеди назвал откровенной дискуссию с российскими парламентариями.