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У правительства Крыма появился новый вице-премьер
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Назначен новый вице-премьер правительства Крыма 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Депутаты Госсовета Крыма на внеочередном заседании одобрили назначение Михаила Селезнева на должность вице-премьера Совета министров РК. За это решение проголосовали 60 из 63 депутатов регионального парламента.
Кандидадтуру 47-летнего чиновника для утверждения внес глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Михаил Борисович будет курировать сферу ЖКХ, а также деятельность инспекции по жилищному надзору, — прокомментировал назначение Аксенов. — Опыт работы в этой сфере у него есть. Участок работы сложный, проблем очень много. Одна из основных задач — наладить работу управляющих компаний. От решения этой задачи во многом будет зависеть оценка деятельности нового вице-премьера.
Спикер Госсовета Владимир Константинов пожелал девятому вице-премьеру в структуре крымского правительства "серьезной и целенаправленной работы на новом поприще".
Ранее Михаил Селезнев занимал долность первого заместителя министра ЖКХ Крыма и курировал деятельность администрации Симферополя в ЖКХ. До этого работал главой управы района Ясенево Московской области, первым замглавы управы района Люблино Москвы по вопросам ЖКХ и строительства, в других структурах ЖКХ Москвы. В последнее время Селезнев был внештатным советником главы Крыма.
Ранее сферу ЖКХ, энергетики и транспорта в правительстве Крыма курировал вице-премьер Владимир Серов. Но у главы Крыма возникли вопросы к эффективности его работы в части прозрачности работы управляющих компаний, ликвидации пробок в Симферополе, организации работы общественного транспорта и своевременности строительства газовых трубоппроводов с строящейся Таврической ТЭС.
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