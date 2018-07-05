У правительства Крыма появился новый вице-премьер

Депутаты Госсовета Крыма на внеочередном заседании одобрили назначение Михаила Селезнева на должность вице-премьера Совета министров РК. За это решение проголосовали 60 из 63 депутатов регионального парламента.
Кандидадтуру 47-летнего чиновника для утверждения внес глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Михаил Борисович будет курировать сферу ЖКХ, а также деятельность инспекции по жилищному надзору, — прокомментировал назначение Аксенов. — Опыт работы в этой сфере у него есть. Участок работы сложный, проблем очень много. Одна из основных задач — наладить работу управляющих компаний. От решения этой задачи во многом будет зависеть оценка деятельности нового вице-премьера.
Спикер Госсовета Владимир Константинов пожелал девятому вице-премьеру в структуре крымского правительства "серьезной и целенаправленной работы на новом поприще".
Ранее Михаил Селезнев занимал долность первого заместителя министра ЖКХ Крыма и курировал деятельность администрации Симферополя в ЖКХ. До этого работал главой управы района Ясенево Московской области, первым замглавы управы района Люблино Москвы по вопросам ЖКХ и строительства, в других структурах ЖКХ Москвы. В последнее время Селезнев был внештатным советником главы Крыма.
Ранее сферу ЖКХ, энергетики и транспорта в правительстве Крыма курировал вице-премьер Владимир Серов. Но у главы Крыма возникли вопросы к эффективности его работы в части прозрачности работы управляющих компаний, ликвидации пробок в Симферополе, организации работы общественного транспорта и своевременности строительства газовых трубоппроводов с строящейся Таврической ТЭС.