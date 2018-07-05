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В Крыму высказались о «русских» полках на Украине
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Депутат: мы абсолютно не против, если в Украине появятся «русские» полки" 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва была бы не против, если на Украине появились бы "русские" полки в память о Победе 1945 года, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом присвоил возрожденным частям ВС РФ времен Великой Отечественной войны почетные звания в честь их предшественников. Согласно соответствующим документам, например, 68-й танковый полк стал теперь гвардейским Житомирско-Берлинским, 90-я танковая дивизия теперь называется 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия.
Как заявил позднее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина", Киев может подготовить ответные меры на присвоение некоторым российским воинским полкам и дивизиям названий в честь украинских городов. Он заявил, что "Украину еще никто не победил" и предложил попробовать сделать это, отметив, что тогда на Украине появятся "Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее". По мнению Матиоса, украинский народ всегда был креативным и спасался "выдумкой".
"Официальный Киев пытается создать свой личный перечень побед в великих победах Советского Союза над немцами. То, что это было сделано общими усилиями, сегодняшних украинских руководителей не устраивает, им нужен личный триумф. И мы абсолютно не против, если в Украине появятся "русские" полки", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик подчеркнул, что такой шаг мог бы стать наглядным напоминанием, кто воевал с нацистами.
"Если главный военный прокурор пугает нашу страну вторжением, то это означает лишь одно — он уже наметил себе пути отступления где-нибудь в теплой и далёкой стране, куда перевел "все, что нажито непосильным трудом". А креативному украинскому войску не бывать ни в Крыму, ни в Мурманске — ни выдумок, ни креатива не хватит", — заключил он.
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