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Косачёв прокомментировал переговоры с делегатами из США
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Косачёв прокомментировал переговоры с делегатами из США 

ТВ Центр 5 июля 2018
Фото: ТВ Центр
Участник переговоров глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в программе «События. 25-й час» ответил на вопросы Алексея Фролова.
Полный комментарий сенатора смотрите в видео.
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