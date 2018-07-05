Что даст стране второй мегамост

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Трутнев назвал плюсы от строительства моста на Сахалин 

РИА Новости 1 час назад
Строительство моста на Сахалин, если такое решение будет принято, может создать дополнительное стратегическое преимущество для России и открыть новые возможности развития, считает вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Позиция простая. Я и мои коллеги, которые вместе со мной работают для развития Дальнего Востока, считают, что строительство моста создаст дополнительное стратегическое преимущество для страны и новые возможности развития — отнюдь, не только связь между Сахалином и материком, а гораздо более широкие перспективы", — заявил Трутнев в интервью РИА Новости.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект строительства тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.
В ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон: экономической эффективности, загрузки этого моста, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.
Технико-экономическое обоснование проекта моста будет готово в декабре 2018 года, после чего его представят федеральному правительству. В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год, строительство может продлиться около пяти лет.
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