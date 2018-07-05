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Адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс решил побороться за пост президента
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Адвокат порноактрисы Сторми Дэниелс решил побороться за пост президента 

Газета.Ru 5 июля 2018
Майк Авенатти, адвокат, представляющий интересы порноактрисы Сторми Дэниелс в ее деле против президента Дональда Трампа, заявил о готовности побороться за кресло президента. Об этом он написал в твиттере.
Он подчеркнул, что будет баллотироваться только в том случае, если Трамп решит пойти на второй срок.
"Если он (Трамп. — "Газета.Ru") попробует переизбраться, я буду баллотироваться, но только если я не увижу ни одного кандидата с реальными шансами его обойти. Мы не можем пережить 2016 год", — написал Авенатти.
Критикам, которые не верят в победу кандидатов «без политического опыта», адвокат порноактрисы посоветовал проверить результаты предыдущих выборов.
Ранее Авенатти призвал уволить юриста Трампа из-за оскорблений клиентки.
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