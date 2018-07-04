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Матвиенко решила посетить КНДР осенью 2018 года
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Матвиенко решила посетить КНДР осенью 2018 года 

ТВ Центр 4 июля 2018
Фото: ТВ Центр
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что говорить о снятии санкций с Северной Кореи или об их смягчении преждевременно. Об этом она рассказала по итогам встречи с председателем КНР Си Цзинпином, передает "Интерфакс".
"Говорить о каких-то конкретных вещах, скажем, о снятии или смягчении санкций пока рано. Это будет зависеть от переговорного процесса, который будет идти и на рабочем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств и т.д. Нужна и политическая воля в этом процессе", — сказала В. Матвиенко журналистам по итогам встречи с Си Цзинпином в Пекине.
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