Матвиенко решила посетить КНДР осенью 2018 года

"Говорить о каких-то конкретных вещах, скажем, о снятии или смягчении санкций пока рано. Это будет зависеть от переговорного процесса, который будет идти и на рабочем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств и т.д. Нужна и политическая воля в этом процессе", — сказала В. Матвиенко журналистам по итогам встречи с Си Цзинпином в Пекине.