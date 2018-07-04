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Порошенко назвал конфликт в Донбассе горячей войной между Украиной и Россией
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Порошенко назвал конфликт в Донбассе горячей войной между Украиной и Россией 

Говорит Москва 4 июля 2018
Фото: Говорит Москва
Так Пётр Порошенко сказал в интервью сербскому телеканалу РТС.
«Если бы в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооружённую агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. Для России не существует «красных линий», в том числе и открытая война», — заявил Порошенко.
Говоря о ситуации в Донбассе, он отметил: «Это не замороженный конфликт. Это горячая война».
По словам президента, в самопровозглашённых республиках находится «700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня».
В Москве ранее неоднократно заявляли, что Россию нельзя считать участницей внутриукраинского конфликта.
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