Порошенко назвал конфликт в Донбассе горячей войной между Украиной и Россией

Так Пётр Порошенко сказал в интервью сербскому телеканалу РТС.

«Если бы в январе 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооружённую агрессию против Украины ? Я бы сказал, что это невозможно. Для России не существует «красных линий», в том числе и открытая война», — заявил Порошенко.

Говоря о ситуации в Донбассе, он отметил: «Это не замороженный конфликт. Это горячая война».

По словам президента, в самопровозглашённых республиках находится «700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня».