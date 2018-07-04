В Раде рассказали о критическом состоянии энергетической отрасли Украины

"На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой", — добавил Куприй.

Он также отметил, что у Украины есть внутренние резервы, которые могут спасти ситуацию.

При этом Куприй подчеркнул, что глава минэнерго страны Игорь Насалик не сможет «спасти» энергетическую отрасль Украины.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Юрий Бойко спрогнозировал «социальный взрыв» на Украине.