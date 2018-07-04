Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили Сирию 

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Израиля Гарри Корен обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД.
"Состоялся подробный обмен мнениями по широкой повестке дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также обсудили ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время переговоров с его коллегой из Иордании поднимался вопрос об отмене односторонних санкций в отношении Сирии.
По его словам, односторонние санкции препятствуют возвращению на родину сирийских беженцев.