Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили Сирию

"Состоялся подробный обмен мнениями по широкой повестке дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии", — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны также обсудили ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений.

По его словам, односторонние санкции препятствуют возвращению на родину сирийских беженцев.