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В Кремле обрадовались приезду Макрона
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В Кремле обрадовались приезду Макрона на ЧМ-2018 

Парламентская газета 7 июля 2018
Фото: С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу приветствовал решение президента Франции Эммануэля Макрона приехать на полуфинальный матч сборной своей страны на чемпионат мира по футболу в Россию.
«Мы рады, что президент Франции приедет», — цитирует РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Ранее в пятницу сборная Франции обыграла национальную команду Уругвая со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Варан (на 40-й минуте) и Антуан Гризманн (на 61-й), который был признан лучшим игроком матча.
Во вторник, 10 июля, в полуфинале французы сыграют со сборной Бельгии, которая в пятницу обыграла Бразилию со счетом 2:1, выбив, таким образом, с чемпионата последнюю неевропейскую команду.
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