В Кремле обрадовались приезду Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу приветствовал решение президента Франции Эммануэля Макрона приехать на полуфинальный матч сборной своей страны на чемпионат мира по футболу в Россию.
«Мы рады, что президент Франции приедет», — цитирует РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Ранее в пятницу сборная Франции обыграла национальную команду Уругвая со счетом 2:0. Голы забили Рафаэль Варан (на 40-й минуте) и Антуан Гризманн (на 61-й), который был признан лучшим игроком матча.