Шаг за шагом

с китайцами опытом реформ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Пекин с официальным визитом в сопровождении представительной делегации сенаторов и депутатов Госдумы от всех фракций. «Наши переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином затянулись так надолго, что превысили все рамки протокола», — сказала она по итогам встречи с председателем КНР.

В среду Си Цзиньпин и Валентина Матвиенко обсудили международную проблематику, в частности — урегулирование на Корейском полуострове. «Мы еще раз убедились, что Москва и Пекин имеют сходные взгляды по международным вопросам», — подчеркнула глава Совфеда. Так, Си Цзиньпин в беседе отметил, что урегулирование ядерной проблемы идет в принципе так, как это было прописано в дорожной карте, разработанной Россией и Китаем. Также, рассказала Матвиенко, председатель КНР считает, что Ким Чен Ын искренне стремится к урегулированию проблемы. Но быстрого решения здесь ждать не стоит, предстоит большая работа, шаг за шагом.

В то же время Матвиенко отметила, что «говорить о смягчении санкций против КНДР пока рано, это будет зависеть от переговорного процесса». Интересно, что сама глава Совфеда намерена посетить КНДР. «Приглашение мне было прислано, — рассказала она, — сейчас идет согласование, в том числе по внешнеполитической линии. О сроках визита говорить пока рано, но ориентировочно это может быть осень этого года».

Также Матвиенко рассказала в беседе с Си Цзиньпином, что перед поездкой в Китай она встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным , который передал председателю КНР сердечный привет и также ждет встреч с ним на саммите БРИКС ЮАР в конце июля и на ВЭФ в сентябре во Владивостоке . «Российский президент также поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Китай на саммит ШОС и отметил высочайший уровень подготовки саммита», — подчеркнула Матвиенко.

"Мне было очень приятно принимать президента Путина, которому я вручил орден Дружбы — наивысшую награду КНР, — отметил в свою очередь Си Цзиньпин. — В этом году у меня будет еще много возможностей встретиться с Путиным, в частности — на саммите БРИКС уже в конце текущего месяца. Там мы будем обмениваться различными идеями, и в этом я вижу знак того, что отношения Китая и России очень важны для обеих сторон".

Как оказалось, председатель КНР внимательно следит за ходом чемпионата мира по футболу. «Я каждый день смотрю матчи, — сказал он. — Хочу отметить, что проходящий в эти дни в России чемпионат организован превосходно и что российская команда показала замечательные результаты и вышла в одну четвертую финала. Желаю России успеха».

Встреча парламентариев двух стран, прошедшая в рамках визита Матвиенко в Пекин, также оказалась плодотворной. Россию и Китай объединяет стремление в короткие сроки улучшить качество жизни людей, заявила Валентина Матвиенко, выступая на четвертом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР в Пекине.

Главной целью нынешнего визита спикера Совфеда стал обмен конкретным опытом законодательного обеспечения экономических и социальных реформ в таких сферах, как цифровая экономика, инфраструктурные проекты и транспортно-логистические проекты, сотрудничество государства и бизнеса.