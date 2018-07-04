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Шаг за шагом 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: Российская Газета
Валентина Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином и обменялась
с китайцами опытом реформ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Пекин с официальным визитом в сопровождении представительной делегации сенаторов и депутатов Госдумы от всех фракций. «Наши переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином затянулись так надолго, что превысили все рамки протокола», — сказала она по итогам встречи с председателем КНР.
В среду Си Цзиньпин и Валентина Матвиенко обсудили международную проблематику, в частности — урегулирование на Корейском полуострове. «Мы еще раз убедились, что Москва и Пекин имеют сходные взгляды по международным вопросам», — подчеркнула глава Совфеда. Так, Си Цзиньпин в беседе отметил, что урегулирование ядерной проблемы идет в принципе так, как это было прописано в дорожной карте, разработанной Россией и Китаем. Также, рассказала Матвиенко, председатель КНР считает, что Ким Чен Ын искренне стремится к урегулированию проблемы. Но быстрого решения здесь ждать не стоит, предстоит большая работа, шаг за шагом.
В то же время Матвиенко отметила, что «говорить о смягчении санкций против КНДР пока рано, это будет зависеть от переговорного процесса». Интересно, что сама глава Совфеда намерена посетить КНДР. «Приглашение мне было прислано, — рассказала она, — сейчас идет согласование, в том числе по внешнеполитической линии. О сроках визита говорить пока рано, но ориентировочно это может быть осень этого года».
Также Матвиенко рассказала в беседе с Си Цзиньпином, что перед поездкой в Китай она встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, который передал председателю КНР сердечный привет и также ждет встреч с ним на саммите БРИКС в ЮАР в конце июля и на ВЭФ в сентябре во Владивостоке. «Российский президент также поделился своими впечатлениями от недавней поездки в Китай на саммит ШОС и отметил высочайший уровень подготовки саммита», — подчеркнула Матвиенко.
"Мне было очень приятно принимать президента Путина, которому я вручил орден Дружбы — наивысшую награду КНР, — отметил в свою очередь Си Цзиньпин. — В этом году у меня будет еще много возможностей встретиться с Путиным, в частности — на саммите БРИКС уже в конце текущего месяца. Там мы будем обмениваться различными идеями, и в этом я вижу знак того, что отношения Китая и России очень важны для обеих сторон".
Как оказалось, председатель КНР внимательно следит за ходом чемпионата мира по футболу. «Я каждый день смотрю матчи, — сказал он. — Хочу отметить, что проходящий в эти дни в России чемпионат организован превосходно и что российская команда показала замечательные результаты и вышла в одну четвертую финала. Желаю России успеха».
Встреча парламентариев двух стран, прошедшая в рамках визита Матвиенко в Пекин, также оказалась плодотворной. Россию и Китай объединяет стремление в короткие сроки улучшить качество жизни людей, заявила Валентина Матвиенко, выступая на четвертом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР в Пекине.
Главной целью нынешнего визита спикера Совфеда стал обмен конкретным опытом законодательного обеспечения экономических и социальных реформ в таких сферах, как цифровая экономика, инфраструктурные проекты и транспортно-логистические проекты, сотрудничество государства и бизнеса.
Взаимодействие между парламентами России и Китая очень важно в условиях, когда «очевидны попытки говорить с нами языком силы, а не с позиций международного права», подчеркнула Матвиенко. Также она обрисовала некоторые проекты по сотрудничеству Москвы и Пекина. Это сопряжение ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс — один путь», договоренность лидеров двух стран о проведении годов российско-китайского межрегионального сотрудничества. В частности, первый Российско-китайский форум по региональному сотрудничеству пройдет 9-12 июля в Екатеринбурге в ходе Российско-китайского ЭКСПО.
Константин Волков, Пекин
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