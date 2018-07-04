Ещё
ЕС обсудит с Украиной возможное участие в восстановлении Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС обсудит с Украиной возможное участие в восстановлении Донбасса 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото:
По словам источника в структурах Евросоюза, представители ЕС планируют обсудить с Украиной вопросы возможного участия в работах по восстановлению на востоке Украины, а также перспективы программы социально-экономического развития, передает РИА «Новости».
"ЕС вновь подтвердит свою поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и намерение играть важную роль в усилиях по восстановлению, как только ситуация в регионе это позволит", — сказал источник.
По его словам, в ходе встречи также планируется провести обсуждение гуманитарных последствий конфликта и гуманитарную поддержку ЕС.
"Мы также находимся в процессе развертывания первой специальной программы поддержки социально-экономического развития на востоке Украины", — отметил он.
Речь идет о встрече, которую планируется провести 9 июля.
Газета.Ru: последние новости
WP: Путин может "воспользоваться" неопытностью Трампа на встрече в Хельсинки Кремль приветствовал решение Макрона приехать на полуфинал ЧМ-2018 Лукашенко заявил о связи народов России, Белоруссии и Украины
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве40
Москва ушла под воду14
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение