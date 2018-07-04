ЕС обсудит с Украиной возможное участие в восстановлении Донбасса

По словам источника в структурах Евросоюза, представители ЕС планируют обсудить с Украиной вопросы возможного участия в работах по восстановлению на востоке Украины, а также перспективы программы социально-экономического развития, передает РИА «Новости»

"ЕС вновь подтвердит свою поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и намерение играть важную роль в усилиях по восстановлению, как только ситуация в регионе это позволит", — сказал источник.

По его словам, в ходе встречи также планируется провести обсуждение гуманитарных последствий конфликта и гуманитарную поддержку ЕС.

"Мы также находимся в процессе развертывания первой специальной программы поддержки социально-экономического развития на востоке Украины", — отметил он.

Речь идет о встрече, которую планируется провести 9 июля.