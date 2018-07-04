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Матвиенко: Си Цзиньпин призвал не ждать быстрой денуклеаризации Корейского полуострова
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Матвиенко: Си Цзиньпин призвал не ждать быстрой денуклеаризации Корейского полуострова 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не ждать быстрой денуклеаризации Корейского полуострова, однако отметил заинтересованность в ней лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с китайским лидером.
"Си Цзиньпин высоко оценил сам факт саммита США-КНДР. Сказал, что его неоднократные встречи с Ким Чен Ыном убедили его в том, что он искренне заинтересован в денуклеаризации, в восстановлении мира и спокойствия на Корейском полуострове. Но в то же время Си Цзиньпин сказал, что не стоит ожидать быстрых результатов. Это процесс длительный", — проинформировала Матвиенко.
Говорить о сроках снятия санкций с КНДР пока рано, позиции РФ и Китая по этому вопросу совпадают, заявила Матвиенко.
"Позиции Китая и России по решению проблемы Корейского полуострова абсолютно одинаковы. Говорить о каких-то конкретных вещах, скажем, снятии или смягчении санкций, пока рано. Это будет зависеть от переговорного процесса, который будет идти и на рабочем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств", — сказала Матвиенко.
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