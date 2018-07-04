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Матвиенко оценила перспективы снятия западных санкций с КНДР
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Матвиенко оценила перспективы снятия западных санкций с КНДР 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: ТВ Центр
ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что о конкретных сроках снятия или смягчения санкций в отношении КНДР говорить рано, все будет зависеть от процесса урегулирования.
Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае. Ранее в среду спикер Совфеда встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.
Матвиенко отметила, что в ходе этой встречи они обсудили в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув, что позиции Китая и России по решению этой проблемы «абсолютно одинаковы».
"Говорить о каких-то конкретных вещах, скажем, снятии или смягчении санкций, пока рано. Это будет зависеть от переговорного процесса, который будет идти и на рабочем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств, нужна и политическая воля в этом процессе", — заявила Матвиенко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"О конкретных сроках снятия, смягчения санкций говорить пока рано", — подчеркнула спикер Совфеда.
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