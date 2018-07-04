Матвиенко оценила перспективы снятия западных санкций с КНДР

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае . Ранее в среду спикер Совфеда встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином

Матвиенко отметила, что в ходе этой встречи они обсудили в том числе вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув, что позиции Китая и России по решению этой проблемы «абсолютно одинаковы».

"Говорить о каких-то конкретных вещах, скажем, снятии или смягчении санкций, пока рано. Это будет зависеть от переговорного процесса, который будет идти и на рабочем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств, нужна и политическая воля в этом процессе", — заявила Матвиенко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"О конкретных сроках снятия, смягчения санкций говорить пока рано", — подчеркнула спикер Совфеда.