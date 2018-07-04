Посол США заговорил по-русски

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Хантсман обратился к гостям на приеме в честь Дня независимости на русском 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол США в России Джон Хантсман обратился к гостям приема по случаю Дня независимости, который проходит в его резиденции в Москве, на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.
"Для меня — американца очень значимо праздновать этот праздник. Я очень рад в Москве встретить добрых друзей. Добро пожаловать в наш дом — Спасо-хаус, спасибо большое", — сказал глава дипмиссии на русском языке в ходе церемонии выноса флага и исполнения гимнов США и России.
Затем он перешел на английский и еще раз подчеркнул значимость Дня независимости для каждого американца.
Темой приема в этом году стал Нью-Йорк. Лужайки во дворе Спасо-хауса и сам особняк были декорированы американскими флажками и воздушными шарами в цвет национального флага, а дорожка между ними названа Broadway, стены импровизированного павильона украшают постеры с видами Нью-Йорка, а также киногероями, которые ассоциируются с "большим яблоком" (одно из самых известных прозвищ Нью-Йорка), например Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн ("Завтрак в Тиффани"). Гости могут сфотографироваться с изображением знаменитой статуи свободы. Из динамиков звучит джаз и фанк, а гостям в качестве угощения предлагают гамбургеры, пиццу, смузи, безалкогольные и алкогольные коктейли, а также пирожные в виде знаменитых желтых такси нью-йорка.
Примечательно, что в этом году на приеме присутствовали несколько представителей МИД РФ, в частности директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко и замглавы департамента информации и печати Анастасия Федорова. Также среди гостей был замечен бывший помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, которого сейчас прочат в сенаторы от Москвы.
По традиции гостями приема стали главы почти всех дипмиссий, расположенных в Москве, в том числе посол Великобритании Лори Бристоу, Германии Рюдигер фон Фрич Испании Игнасио Ибаньес, Израиля Гарри Корен, Афганистана Абдул Каюм Кочай и другие.
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