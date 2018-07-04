Вершинин: РФ исходит из того, что сирийская оппозиция примет участие во встрече в Сочи

МОСКВА , 4 июля. / ТАСС /. Россия считает важным, чтобы предстоящая в конце июля в Сочи встреча по Сирии в астанинском формате прошла в том же составе, что и на предыдущих раундах в Астане , в частности с участием делегаций Дамаска и оппозиции. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин "Мы исходим из того, что нынешняя встреча [в Сочи в конце июля] будет такой же, какой и раньше, то есть с участием стран — гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран Турция ), наблюдателей и с участием представителей оппозиции и делегации правительства Сирии, — сказал он. — Сейчас контакты на этот счет ведутся. Мы за то, чтобы именно в таком формате прошло это заседание, которое считаем очень важным". Обсуждение деталей предстоящей в середине июля встречи стран — участниц астанинского процесса (Иран, Россия и Турция) и ООН по Сирии продолжается, дата пока не определена, заявил Вершинин. "Это стоит в плане, дата еще не определена, но встреча обязательно будет", — сказал дипломат. В консультациях планируется участие спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева , замглавы МИД Вершинина, замглавы МИД Ирана Хосейна Джабери Ансари, замминистра иностранных дел Турции Седата Онала и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.