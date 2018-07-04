Ещё
Вершинин: РФ исходит из того, что сирийская оппозиция примет участие во встрече в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вершинин: РФ исходит из того, что сирийская оппозиция примет участие во встрече в Сочи 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия считает важным, чтобы предстоящая в конце июля в Сочи встреча по Сирии в астанинском формате прошла в том же составе, что и на предыдущих раундах в Астане, в частности с участием делегаций Дамаска и оппозиции. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Мы исходим из того, что нынешняя встреча [в Сочи в конце июля] будет такой же, какой и раньше, то есть с участием стран — гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция), наблюдателей и с участием представителей оппозиции и делегации правительства Сирии, — сказал он. — Сейчас контакты на этот счет ведутся. Мы за то, чтобы именно в таком формате прошло это заседание, которое считаем очень важным".
Обсуждение деталей предстоящей в середине июля встречи стран — участниц астанинского процесса (Иран, Россия и Турция) и ООН по Сирии продолжается, дата пока не определена, заявил Вершинин.
"Это стоит в плане, дата еще не определена, но встреча обязательно будет", — сказал дипломат.
В консультациях планируется участие спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Вершинина, замглавы МИД Ирана Хосейна Джабери Ансари, замминистра иностранных дел Турции Седата Онала и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
ТАСС: последние новости
Кабмин постановил создать ТОР "Заречный" в Пензенской области Песков: в Кремле не проводят исследований о повышении внимания общества к реформам МИД РФ призвал международное сообщество присоединиться к разминированию в Сирии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве35
Москва ушла под воду10
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло18
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение