Кремль отреагировал на прогноз экономического краха

Песков прокомментировал прогноз экономического краха

В ответ на вопрос журналиста о том, грозит ли экономике России кризис, по масштабам сравнимый с тем, что разразился в стране в 1998 году, как то прогнозируют в Bank of America , пресс-секретарь президента заявил, что не может «дискутировать» с американскими экспертами, так как не знает, «чем они руководствовались» в своем прогнозе.

При этом на уточняющий вопрос собеседника о том, все ли в России будет «хорошо», Песков ответил, что «наверняка» так и будет.

Ранее специалисты Bank of America обратили внимание, что нынешняя динамика рынков весьма похожа на ту, что наблюдалась накануне мирового экономического кризиса 1997-1998 годов. В связи с этим экономисты предположили, что он может повториться.

В 1998-м из-за падения нефтяных цен, удержания властями курса рубля при росте внешнего долга и дефиците бюджета Россия объявила дефолт.