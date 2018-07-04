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Кремль отреагировал на прогноз экономического краха
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Песков прокомментировал прогноз экономического краха 

Рамблер 2 часа назад
В России «наверняка» все будет хорошо, заявил, как сообщает РИА Новости, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В ответ на вопрос журналиста о том, грозит ли экономике России кризис, по масштабам сравнимый с тем, что разразился в стране в 1998 году, как то прогнозируют в Bank of America, пресс-секретарь президента заявил, что не может «дискутировать» с американскими экспертами, так как не знает, «чем они руководствовались» в своем прогнозе.
При этом на уточняющий вопрос собеседника о том, все ли в России будет «хорошо», Песков ответил, что «наверняка» так и будет.
Ранее специалисты Bank of America обратили внимание, что нынешняя динамика рынков весьма похожа на ту, что наблюдалась накануне мирового экономического кризиса 1997-1998 годов. В связи с этим экономисты предположили, что он может повториться.
В 1998-м из-за падения нефтяных цен, удержания властями курса рубля при росте внешнего долга и дефиците бюджета Россия объявила дефолт.
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