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Король Иордании передал послание Путину
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Король Иордании передал послание Владимиру Путину 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото: ТАСС
Глава иорданского внешнеполитического ведомства Айман ас-Сафади передал через своего российского коллегу Сергея Лаврова устное послание от короля Абдаллы II президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Аймана ас-Сафади, король Иордании передает российскому президенту "теплые" слова приветствия.
"Действительно, король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо, и они основаны прежде всего на честности, дружбе и открытости", — сказал Айман ас-Сафади.
Он добавил, что двусторонние отношения между странами способствуют установлению мира в регионе.
Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что в послании, переданном Владимиру Путину от лидера КНДР Ким Чен Ына, речь шла о поддержании контактов на высшем уровне.
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