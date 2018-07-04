Король Иордании передал послание Путину

Король Иордании передал послание Владимиру Путину

По словам Аймана ас-Сафади, король Иордании передает российскому президенту "теплые" слова приветствия.

"Действительно, король отмечает, что наши отношения развиваются хорошо, и они основаны прежде всего на честности, дружбе и открытости", — сказал Айман ас-Сафади.

Он добавил, что двусторонние отношения между странами способствуют установлению мира в регионе.