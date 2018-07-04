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В Брюсселе пацифисты проведут акцию «Трамп не приветствуется»
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В Брюсселе пацифисты проведут акцию «Трамп не приветствуется» 

РИА Новости 4 июля 2018
БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Активисты нескольких пацифистских организаций и движений организуют 7 июля в Брюсселе манифестацию против визита в столицу Бельгии президента США Дональда Трампа, сообщил РИА Новости представитель Партии бельгийских трудящихся.
Трамп прибудет в Брюссель для участия в саммите НАТО 11-12 июля.
"Акция протеста пройдет под лозунгами «Трамп не приветствуется» ("Trump Not Welcome") и «Сделаем мир вновь прочным» ("Make Peace Great Again" — по аналогии с лозунгом Трампа «Вернем Америке былое величие» ("Make America Great Again")", — сказал собеседник агентства.
Двадцать четвертого мая 2017 года около шести тысяч человек, по данным полиции, прошли маршем по центральной части Брюсселя в знак протеста против визита Трампа в столицу королевства.
Тогда президент США участвовал в саммите НАТО 25 мая.
Противники Трампа несли плакаты «Стоп, Трамп!», «Хватит торговать войной!», «Строить мосты, не стены!», а также чучела президента США. Акция проходила организованно и в условиях повышенных мер безопасности.
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