В МИД рассчитывают, что саммит Россия-США позволит улучшить отношения 

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-американский саммит придаст позитивную динамику отношениям двух стран, заявил в среду директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
"Мы рады поздравить наших американских друзей с национальным праздником, рассчитываем, что предстоящий саммит президентов РФ и США придаст позитивную динамику дальнейшему выстраиванию наших отношений", — заявил Борисенко журналистам в кулуарах приема по случаю Дня независимости США, который проходит в резиденции американского посла.
Первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.