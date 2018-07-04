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В МИД рассчитывают, что саммит Россия-США позволит улучшить отношения
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В МИД рассчитывают, что саммит Россия-США позволит улучшить отношения 

РИА Новости 4 июля 2018
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-американский саммит придаст позитивную динамику отношениям двух стран, заявил в среду директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
"Мы рады поздравить наших американских друзей с национальным праздником, рассчитываем, что предстоящий саммит президентов РФ и США придаст позитивную динамику дальнейшему выстраиванию наших отношений", — заявил Борисенко журналистам в кулуарах приема по случаю Дня независимости США, который проходит в резиденции американского посла.
Первая полноформатная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.
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