Си Цзиньпин поразил Матвиенко

Матвиенко поразилась мудростью и точностью оценок Си Цзиньпина

Делегация российских парламентариев во главе с Матвиенко находится в эти дни с официальным визитом в Китае. Ранее в среду спикер Совфеда встретилась с Си Цзиньпином.

"Мы все находимся под большим впечатлением от встречи с глубокоуважаемым господином Си Цзиньпином. Я каждый раз поражаюсь его точности оценок, его мудрости, его выдержке", — сказала Матвиенко на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителе КНР Ли Чжаньшу.