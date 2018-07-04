Лавров считает ожидания ухода Ирана из Сирии нереалистичными

По его словам, тема Ирана в западных СМИ обсуждается в предельно упрощенном контексте. В частности, как указал министр, для неискушенных читателей и зрителей говорится, что Иран должен уйти из Сирии, «и тогда все встанет на свои места».

"Причем это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион. Иран, мол, должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, и тогда наступит везде благодать", — указал российский министр.

Иордании, "Понятно, что это абсолютно нереалистично и что решать проблемы региона без участия ключевых его стран, в том числе Ирана, Саудовской Аравии Египта и многих других, не получится", — подчеркнул Лавров.

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