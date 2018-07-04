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Лавров считает ожидания ухода Ирана из Сирии нереалистичными
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Лавров считает ожидания ухода Ирана из Сирии нереалистичными 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Абсолютно нереалистично ожидать, что Иран уйдет из Сирии и перестанет играть свою роль в регионе, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, тема Ирана в западных СМИ обсуждается в предельно упрощенном контексте. В частности, как указал министр, для неискушенных читателей и зрителей говорится, что Иран должен уйти из Сирии, «и тогда все встанет на свои места».
"Причем это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион. Иран, мол, должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, и тогда наступит везде благодать", — указал российский министр.
"Понятно, что это абсолютно нереалистично и что решать проблемы региона без участия ключевых его стран, в том числе Ирана, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и многих других, не получится", — подчеркнул Лавров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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