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Лавров подтвердил участие во встрече по Ирану
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Лавров подтвердил участие во встрече по Ирану в Вене 

ТВ Центр 4 июля 2018
Фото: ©Пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил свое участие во встрече на уровне глав МИД по иранской ядерной сделке. Переговоры состоятся в пятницу 6 июля в Вене.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил свое участие во встрече по иранскому атому в Вене. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на главу МИД.
"В пятницу, 6 июля в Вене состоится встреча на уровне министров иностранных дел стран-участниц договорённости по ядерной программе Ирана минус США, которые из этой программы вышли. Да, я там буду участвовать", — сказал Лавров.
Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва готовится к министерской встрече по Ирану в Вене. По его словам, переговоры должны стать сигналом для вышедших из сделки США, что позиция оставшихся стран, отличается от линии администрации Дональда Трампа.
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