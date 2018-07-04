Лавров подтвердил участие во встрече по Ирану в Вене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил свое участие во встрече на уровне глав МИД по иранской ядерной сделке. Переговоры состоятся в пятницу 6 июля в Вене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил свое участие во встрече по иранскому атому в Вене. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на главу МИД.

"В пятницу, 6 июля в Вене состоится встреча на уровне министров иностранных дел стран-участниц договорённости по ядерной программе Ирана минус США, которые из этой программы вышли. Да, я там буду участвовать", — сказал Лавров.