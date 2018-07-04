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РФ выполнила обязательства по южной зоне деэскалации в САР, заявил Лавров
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РФ выполнила обязательства по южной зоне деэскалации в САР, заявил Лавров
РИА Новости
4 июля 2018
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Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ЛАВРОВ:
РФ
ВЫПОЛНИЛА СВОЮ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЮЖНОЙ ЗОНЕ ДЕЭСКАЛАЦИИ В
СИРИИ
, ДОБИВАЕТСЯ ОТ ПАРТНЕРОВ ТОГО ЖЕ
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