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РФ выполнила обязательства по южной зоне деэскалации в САР, заявил Лавров
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РФ выполнила обязательства по южной зоне деэскалации в САР, заявил Лавров 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ: РФ ВЫПОЛНИЛА СВОЮ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЮЖНОЙ ЗОНЕ ДЕЭСКАЛАЦИИ В СИРИИ, ДОБИВАЕТСЯ ОТ ПАРТНЕРОВ ТОГО ЖЕ
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