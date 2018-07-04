Инаугурация переизбранного президента Турции Эрдогана состоится 9 июля

АНКАРА , 4 июл — РИА Новости . Церемония приведения к присяге переизбранного на выборах 24 июня президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, 9 июля, говорится в полученном в среду РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Ранее сообщалось, что инаугурация намечена на воскресенье, 8 июля.

"Инаугурация нашего президента состоится в понедельник", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что в этот же день будет объявлен состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на президентскую систему управления будет назначаться президентом Турции.