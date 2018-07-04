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Инаугурация переизбранного президента Турции Эрдогана состоится 9 июля
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Инаугурация переизбранного президента Турции Эрдогана состоится 9 июля 

РИА Новости 19 минут назад
АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Церемония приведения к присяге переизбранного на выборах 24 июня президента Турции Тайипа Эрдогана состоится в понедельник, 9 июля, говорится в полученном в среду РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.
Ранее сообщалось, что инаугурация намечена на воскресенье, 8 июля.
"Инаугурация нашего президента состоится в понедельник", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ожидается, что в этот же день будет объявлен состав нового кабинета министров, который в связи с переходом на президентскую систему управления будет назначаться президентом Турции.
Согласно предварительным итогам президентских выборов, состоявшихся 24 июня, действующий президент Турции Тайип Эрдоган победил с результатом 52,59%, его основной соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набрал 30,64%. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 41,85%, националистическая Партия национального движения набрала 10,9%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 52,75% голосов и большинство мест в парламенте. Окончательные итоги выборов будут оглашены 5 июля.
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