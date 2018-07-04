Путину рассказали про лучший в мире рис

О первоочередных проблемах Приморья президент расспросил врио губернатора края Андрея Тарасенко . Оказалось, что в регионе вплотную занялись сельским хозяйством, в частности, вырастили лучший в мире рис. Также докладчик пожаловался на перепродажу квот в рыболовстве.

"Комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительной планке, — оценил Владимир Путин . — Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост". "Давайте об этом поговорим: о том, какие проблемы вы считаете первоочередными, — предложил он и добавил: — Отдельные отрасли, причем ключевые для края, являются для вас не чужими, хорошо разбираетесь в этом".

"Самое главное, конечно, — поднять платежеспособность населения, как вы и говорили, чем мы и занимаемся. Потому что сегодня у меня задача — поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть", — начал свой доклад врио главы региона. "Поэтому самое главное — это портовое хозяйство, которое мы обновляем и развиваем", — отметил он.

"Сельское хозяйство сегодня тоже развиваю, потому что это основа, которая сегодня нужна", — продолжил Тарасенко. Нужно договариваться с партнерами по реализации мяса, продукции растениеводства, которые могут в Китай идти, в Южную Корею , заметил он. "Потому что условия очень хорошие, оригинальные. У меня рис самый лучший в мире, на выставке победил, потому что в нем 63 процента протеина. Такого риса нигде в мире нет, как у нас выращивается, — такие условия хорошие, тропики, они дают такой интересный, красивый результат", — сообщил докладчик.

"С рыбой, конечно, тоже навожу порядок, но беда полная, — не скрывал врио губернатора. — В 2004 году было распределение, все были в одинаковые рамки поставлены". А сейчас происходит перепродажа квот. "Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают (квоты — прим. "РГ"), и результат — у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве , или на северах. Получается, я теряю этот промысел", — объяснил он. "Сейчас еще и с крабом то же самое происходит. Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50 процентов", — продолжил Тарасенко.

"Пятьдесят процентов от чего?" — спросил президент. "От квоты, которая когда-то была распределена, — пояснил собеседник и сравнил. — Но угольщики или нефтяники не отдают же свое месторождение, когда приходит новая команда, продолжают разрабатывать". "Надо поднимать, к примеру, налог, поднимать плату. Согласен, что это надо сегодня делать, но забирать и отдавать на новый аукцион — нельзя. Они же выработали всю эту систему, создали, сделали", — аргументировал он. "У меня получится вообще оголенная экономика, то есть скоро и краба не будет, потому что в поселках нет сегодня таких денег, с которыми можно выйти и купить на аукционе (квоты — прим. "РГ")", — посетовал Тарасенко.