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Белоруса не пустили на Украину «за Крым»
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Белоруса не пустили на Украину «за Крым» 

РИА Новости Крым 4 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. В пункте пропуска «Выступовичи» на границе с Белоруссией, сотрудники погранслужбы Украины не пропустили жителя соседней страны из-за посещения Крыма. Об этом сообщают украинские СМИ.
"В ходе контрольных мероприятий в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники отдела «Овруч» выявили 24-летнего белоруса, который в конце 2017 и начале 2018 года совершил незаконный въезд-выезд на территорию Автономной Республики Крым", — сообщается в украинских СМИ. Отмечается, что гражданин Белоруссии прибыл в Республику Крым через аэропорт «Симферополь».
В итоге белорусу, ехавшему на Украину отдыхать, на три года запретили въезда на территорию Незалежной.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце июня текущего года въезд на Украину закрыли албанцу, который плавал на полуостров в составе команды судна.
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