Белоруса не пустили на Украину «за Крым»

"В ходе контрольных мероприятий в пункте пропуска «Выступовичи» пограничники отдела «Овруч» выявили 24-летнего белоруса, который в конце 2017 и начале 2018 года совершил незаконный въезд-выезд на территорию Автономной Республики Крым", — сообщается в украинских СМИ. Отмечается, что гражданин Белоруссии прибыл в Республику Крым через аэропорт «Симферополь».

В итоге белорусу, ехавшему на Украину отдыхать, на три года запретили въезда на территорию Незалежной.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце июня текущего года въезд на Украину закрыли албанцу, который плавал на полуостров в составе команды судна.