В МИД отреагировали на информацию о переданной Сенцову взрывчатке

По ее словам, российская сторона потребовала от ОБСЕ объяснить, как на пресс-конференцию организации в Киеве попал данный человек.

Она также добавила, что МИД России требует от ОБСЕ информацию о том, как расследуется заявление мужчины в украинской форме по поводу передачи взрывчатки Сенцову.

Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции ОБСЕ в Киеве украинский военный заявил, что передавал Сенцову взрывчатку.