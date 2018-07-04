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Как Россию снова «превратить» в Московию?
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В Верховной раде заявили, что Россия украла у Украины название страны 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
В Верховной раде обвинили Россию в краже своего названия. Депутат Андрей Ильенко от партии «Свобода» заявил на местном телевидении, что Российская Империя появилась после того, как Москва «украла название и историю» у Киева. В допетровские времена, убежден нардеп, Русь. была Украина, а Россия назвалась Московией.
Депутат Верховной рады от партии «Свобода» Андрей Ильенко обвинил Россию в краже названия страны. С таким заявлением нардеп выступил в эфире украинского телеканала «112».
По версии Ильенко, что до Петра I Русское Царство называлось Московией, а на Украине находилась «настоящая» Русь.
Российская Империя, по мнению депутата, возникла лишь после того, как «украла [украинские] название и историю», сообщает НСН.
С таким заявлением украинский парламентарий выступил после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении российским воинским частям почетных наименований в честь мест воинской славы — операций РККА времен Великой Отечественной войны.
В числе освобожденных советскими войсками городов были и украинские, равно как и ряд военных операций назывался по местности, где они разворачивались. Поэтому некоторым полкам присвоены названия в честь городов Украины, Белоруссии, Румынии, Польши и Германии.
Украинские власти не знают, как реагировать на указы президента России Владимира Путина о присвоении российским воинским частям почетных наименований в честь мест воинской славы времен Великой Отечественной войны. Некоторые депутаты Верховной рады предположили, что это «часть плана по захвату страны».
В министерстве обороны Украины предположили, что указ Путина является «троллингом». По другой версии минобороны Украины, российский президент таким образом сигнализирует о «начале более глубоких переговоров». В киевском военном ведомстве отметили, что не знают, как это понимать, однако подчеркнули — об улучшении российско-украинских отношений «не может быть и речи».
По замыслу Кремля, почетные полковые и дивизионные названия присвоены частям, чтобы сохранить воинские исторические традиции России. Кроме того, напоминание о военных операциях предков требуется для воспитания военнослужащих «в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».
Теперь, согласно указам Путина, 381-му артиллерийскому полку присвоено наименование гвардейского Варшавского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. Это наименование связано с освобождением Рабоче-крестьянской Красной армией польской столицы в 1944 году. А 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено название «Трансильванского» в честь освобождения Румынии.
Более того, основанием для новых почетных наименований послужили названия городов Украины. 6-й танковый полк Вооруженных сил РФ получил наименование гвардейского Львовского полка, а 68-й танковый полк получил двойное название Житомирско-Берлинского, потому что участвовал в освобождении от немецкого вермахта города Житомира на Украине, а также штурмовал Берлин.
На Украине постоянно идет борьба с исторической памятью об общем с Россией прошлом. К примеру, ранее известная своей русофобской позицией украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что Россию «стоило бы переименовать в Московию». По словам Ницой, Русь зародилась в Киеве, а потом Петр I своим указом назвал Русью Московское царство, передает ФАН.
Слова Ницой — не первая попытка «превратить» Россию в Московию. В 2016 году в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает запретить употреблять слово «Россия» и его производные в отношении нашей страны.
Отмечается, что проект предлагал переименовать Россию в Московию. С такой инициативой выступила депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская. В документе также говорится, что название «Россия» является «историческим достоянием Украины».
Доктор исторических наук, профессор СПБГУ Татьяна Таирова в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила, что использовать термин «Русь» относительно только территории современной Украины крайне некорректно. Терминология XIV-XVII веков очень сильно отличаются от современной. Тогда слова «русский» и «рутения» использовались иностранцами для обозначения современных украинских и белорусских территорий, входивших в состав Великого княжества Литовского.
Относительно Киевской митрополии использовался термин «малой России», а Московское царство называли «Московией» — однако «Русью» были все вышеуказанные образования.
«Киевская Русь охватывала и часть современной России, и Украины, и Белоруссии. Поэтому этот термин относится ко всем этим территориям», — отметила профессор.
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